Semana Gastronómica do Porco já começou em Reguengos de Monsaraz

Migas à alentejana com carne de porco, folhado de bochechas de porco com cogumelos, lagartos de porco preto são alguns dos pratos que se podem provar na Semana Gastronómica do Porco.

São 22 os restaurantes que participam na iniciativa. Esta é a primeira de quatro semanas gastronómicas do "Reguengos à Mesa", no concelho de Reguengos de Monsaraz.