Criança retirada a mãe detida por tráfico de droga

Uma criança, de três anos, foi retirada à mãe depois de esta ter sido detida por tráfico de droga, na passada quinta-feira, na Póvoa de Santa Iria, em Vila Franca de Xira, no distrito de Lisboa, foi esta segunda-feira anunciado.

A criança foi encontrada a chorar e em más condições de higiene com a mãe, que estava sob efeito de droga, na sequência de uma investigação da PSP por tráfico de estupefacientes, disse à Lusa fonte daquela força policial. Segundo a PSP, na quinta-feira, foi detetada "uma viatura parada, em plena via, com o motor em funcionamento", estando no seu interior um homem de 36 anos, inconsciente e com indícios de estar sob efeito de álcool ou droga.

O homem foi assistido no local pelos meios de emergência médica, que foram entretanto acionados. No carro, foram encontrados vários recipientes com "produto estupefaciente, bem como algum material associado ao tráfico de estupefacientes", indicou a PSP.

A polícia desencadeou de seguida buscas também no local onde o homem teria pernoitado, onde apreenderam mais droga e onde encontraram a mulher, acompanhada da criança.Segundo a mesma fonte, quando os policias chegaram ao local, a criança encontrava-se a chorar e em más condições de higiene.

A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens foi chamada a intervir e deu a guarda da criança ao pai. Além das duas detenções, a PSP apreendeu no total 564 doses individuais de ecstasy e 60 doses individuais de cocaína.

Os detidos foram presentes no Tribunal Judicial da Comarca de Vila Franca de Xira e foi-lhes aplicada a medida de coação de termo de identidade e residência.