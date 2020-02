A nova "interlocução" da direção do CDS

Francisco Rodrigues dos Santos garante que terá uma agenda própria, "baseada em bandeiras que são reformistas". A dois dias da votação da despenalização da eutanásia no Parlamento, trocou cumprimentos com o Partido Socialista, depois reuniu-se com o bastonário da Ordem dos Médicos, sempre sublinhando a defesa de uma posição contra os projetos-lei que vão a votos. Esta quarta-feira, promove um colóquio.

Ao final da tarde, foi também eleito o novo líder parlamentar: Telmo Correia sucede a Cecília Meireles, que manifestou a indisponibilidade para continuar, assim que Francisco Rodrigues dos Santos se tornou presidente do CDS.

Logo pela manhã, Francisco fez saber que esta "é uma escolha que cabia ao grupo parlamentar tomar. Estamos confiantes que a nova liderança parlamentar manterá os níveis de lealdade e cooperação institucional e de trabalho profícuo com a direção do partido", disse, acrescentando que assim foi com Cecília Meireles.

Telmo Correia já foi líder da bancada parlamentar do CDS por duas vezes. É um dos cinco deputados que o partido elegeu nas Legislativas de outubro e foi votado agora para estar à frente do grupo parlamentar por unanimidade.

O "retomar do diálogo" com o PS

Depois de uma reunião de cerca de uma hora, na sede do PS, no Largo do Rato, Carlos César fez questão de anunciar o "retomar do diálogo" com o CDS.

O presidente do PS disse que teve "especial gosto" na reunião - de apresentação de cumprimentos da nova direção de Francisco Rodrigues dos Santos - e registou o fim de uma "interlocução" que esteva "cristalizada", numa alusão à anterior liderança de Assunção Cristas: "agora não está crispada sequer".

Veja também: