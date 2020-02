António Costa rejeita incompatibilidade da PPP do Hospital de Cascais

A renovação da Parceria público-privada do Hospital de Cascais foi um dos temas que marcou o debate quinzenal, com críticas da esquerda à direita à decisão do Governo.

PCP e Bloco de Esquerda acusam António Costa de ir contra a nova Lei de Bases da Saúde aprovada no final da passada legislatura. António Costa rejeita que a decisão seja incompatível com a lei.