Nova direção do CDS reuniu-se esta manhã com o Partido Socialista

A reunião, na sede nacional no largo do Rato, decorre na série de apresentação de cumprimentos de Francisco Rodrigues dos Santos aos partidos com representação parlamentar.



O líder do CDS entende que, apesar das diferenças e de vincar que é oposição aos socialistas, pretende ter uma atitude de responsabilidade.

Carlos César, presidente do PS, saudou o que considera ser uma nova fase de diálogo com os centristas que não aconteceu com Assunção Cristas.