Rui Rio acusa o Governo de mentir sobre a perda de fundos europeus por causa suspensão da linha circular do metro de Lisboa.

No debate quinzenal desta terça-feira, o líder do PSD apontou contradições em declarações do Governo sobre a eventual perda de 83 milhões de euros em fundos comunitários.

O primeiro-ministro garante que é totalmente impossível utilizar o dinheiro para outras obras.

