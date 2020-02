Um morto em acidente de trabalho em Viana do Castelo

Um acidente de trabalho causou hoje a morte a um trabalhador de 50 anos que manobrava uma empilhadora numa empresa instalada na zona industrial de Lanheses, em Viana do Castelo, disse à Lusa o comandante dos bombeiros sapadores. O alerta foi dado pelas 11:56.



Segundo António Cruz, "o acidente de trabalho aconteceu quando a vítima manobrava um empilhador", desconhecendo-se ainda as circunstâncias em que ocorreu o acidente na fábrica do grupo francês Steep Plastique, na zona industrial de Lanheses.



Ao local compareceram 13 operacionais e quatro viaturas dos Bombeiros Sapadores e Voluntários de Viana do Castelo, uma ambulância e a Viatura de Emergência Médica (VMER) do hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo.