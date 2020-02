Homem morre após cair de camião do lixo

Um homem de 30 anos, funcionário de uma empresa de recolha de resíduos, morreu esta manhã em Montalvo, Constância, após ter caído de um camião em movimento e onde seguia pendurado, disse à Lusa fonte dos bombeiros locais.

"O acidente com queda de uma pessoa que seguia pendurada num camião de recolha de resíduos, enquanto este se movimentava na Avenida Afonso Henriques, resultou numa fratura crânio encefálica com hemorragia tendo o óbito sido declarado no local", disse o comandante dos Bombeiros Voluntários de Constância, no distrito de Santarém.

De acordo com Marco Gomes, o pedido de apoios aos bombeiros foi dado às 08:21 para uma vítima "inconsciente e pouco reativa".

O comandante dos bombeiros disse ainda que o homem, residente em Constância Sul, "ao cair bateu com a cabeça no chão", tendo os bombeiros chegado ao local às 08:30 e encontrado a vítima sem sinais vitais.

"Iniciámos o procedimento de suporte básico de vida com desfibrilhação automática, mas sem sucesso, após várias tentativas de reanimação, tendo o óbito sido declarado no local cerca das 09:00", adiantou.

O corpo foi removido às 10:26 para o Hospital de Abrantes, tendo a corporação de bombeiros Constância sido chamada posteriormente para "dar apoio psicológico" ao colega de trabalho da vítima.

No local, além dos bombeiros de Constância, esteve a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Médio Tejo e a GNR.