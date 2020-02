Lisboa promete mais autocarros e mais ligações já a partir do próximo ano

O concurso, que vai substituir as concessões de transportes públicos atualmente em vigor, foi lançado esta manhã pela Área Metropolitana de Lisboa.

O projeto envolve os 18 municípos da região, onde haverá um reforço de 40% na oferta de transporte público rodoviário. Foi essa a promessa deixada por Fernando Medina, presidente da Área Metropolitana de Lisboa, para os próximos 7 anos. Mas o projeto deve arrancar já em 2021, com novos autocarros, que devem ter, todos eles, menos de 16 anos.

O concurso está dividido em quatro lotes: dois na margem Norte e dois na margem Sul do Tejo. Nenhum concorrente pode ganhar mais do que 50% do serviço que será adjudicado. O investimento estimado é de 1,2 mil milhões de euros.