Um ferido grave em acidente na EN3 

EM ATUALIZAÇÃO

Um acidente entre uma viatura pesada e um automóvel na Estrada Nacional 3 (EN 3), pouco depois das 6h00, obrigou ao corte de trânsito entre Carregado-Azambuja, nos dois sentidos. A EN 3 está cortada desde as 8:30 devido à colisão entre os dois veículos que causou um ferido grave, segundo a GNR.

A colisão aconteceu à saída de Casal Pinheiro, em direção a Vila Nova da Rainha, e o trânsito foi



Às 9h00, a estrada ainda estava cortada nos dois sentidos para remoção do veículo pesado.

A circulação na Autoestrada do Norte (A1) está também condicionado devido ao desvio do trânsito para esta via.