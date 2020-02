Absolvidos médicos acusados da morte de jovem a quem não foi diagnosticado tumor cerebral

O Tribunal da Relação do Porto confirmou a absolvição de quatro médicos que estavam acusados da morte de uma jovem a quem não foi diagnosticado um tumor cerebral. A vítima foi às urgências do hospital de Penafiel 11 vezes.

Os juízes desembargadores da Relação do Porto deram como provado que a jovem de 19 anos

nunca foi sujeita a exames complementares de diagnóstico que permitissem detetar o tumor cerebral, mas entenderam também que os médicos nunca tiveram intenção de matar a paciente.

O Jornal de Notícias cita o acórdão que defende que "o erro de diagnóstico não é, por si só, penalmente relevante".

No fundo, a Relação fez eco das palavras da juíza do tribunal de Penafiel que, em julho, também não teve dúvidas que os médicos falharam o diagnóstico, não cumpriram todas as regras,

mas não tiveram intenção de pôr em risco a vida da jovem de 19 anos.

Os quatro profissionais foram, assim, absolvidos em primeira instância e agora novamente pela Relação. Estavam acusados de violação da legis artis.

Sara Moreira foi, no espaço de dois anos, 18 vezes à médica de família, 11 vezes às urgências do hospital de Penafiel. Queixava-se de fortes dores de cabeça, vómitos, tonturas e perdas de consciência, sntomas que os médicos atribuíram a crises de ansiedade.

Nunca foram pedidos exames complementares.

Sara Moreira morreu no dia 10 de janeiro de 2013.

Só na autópsia foi detectado um tumor cerebral com quase dois quilos de peso.