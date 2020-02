Governo português condena "todas as formas de violência" após ataque na Alemanha

O Governo condenou esta quinta-feira "todas as formas de violência", após o duplo ataque na quarta-feira na Alemanha em que morreram nove pessoas, reiterando o "compromisso com o combate ao extremismo, racismo, ódio e intolerância".

A posição é expressa num comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que reafirma "a amizade e solidariedade" de Portugal com a Alemanha.

No comunicado, o Governo manifesta ainda "as suas mais sentidas condolências às famílias das vítimas e formula o desejo de uma recuperação rápida de todos os feridos".

Nove pessoas morreram e cinco ficaram gravemente feridas na quarta-feira à noite na cidade alemã de Hanau, a cerca de 20 quilómetros de Frankfurt, após dois tiroteios em dois bares para fumadores de tabaco com cachimbo de água (shisha).

Atirador era obcecado por teorias conspirativas de inspiração nazi

O presumível autor dos ataques, um alemão de 43 anos defensor da extrema-direita, tinha licença de porte de armas e terá atirado aleatoriamente a partir de um carro. O homem fugiu, mas foi encontrado, na mesma noite, morto em casa, ao lado do corpo da sua mãe, de 72 anos, segundo o ministro do Interior do Estado de Hesse, Peter Beuth.

As autoridades alemãs consideram que o crime teve motivação xenófoba. Cinco das vítimas mortais eram turcas.

O procurador-geral da Alemanha assumiu a investigação no pressuposto de se ter tratado de um ato terrorista.