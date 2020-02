Julgamento de caçador acusado de matar mulher em caminhada

O tribunal de Vila Real começou a julgar esta quinta-feira o caçador suspeito de matar uma mulher, que caminhava numa estrada próxima da aldeia de Leirós. O caso remonta à noite de 5 de julho de 2017, quando o arguido alegadamente se encontrava a caçar javalis.

Na primeira sessão do julgamento, o arguido de 59 anos não quis prestar declarações perante o coletivo de juízes. As primeiras testemunhas a falar foram os pais da vítima, uma mulher de 28 anos, que perdeu a vida quando foi atingida a tiro durante uma caminhada com uma amiga.

O pai diz que era habitual a filha fazer aquele percurso com o grupo e seguiam sempre com colete refletor. Naquele dia ouviu o disparo do terraço de casa e gritos. Quando chegou ao local, encontrou a filha atingida no pescoço e já pouco havia a fazer. Já no hospital recebeu um telefonema do arguido, que lhe perguntou o que tinha acontecido. O homem não se deu como culpado nem se entregou às autoridades.

A tese do Ministério Público é de que o caçador terá avistado um javali a atravessar a estrada e disparado. Apesar de se ter apercebido que tinha atingido a mulher e dos gritos da amiga, o suspeito não as socorreu e foi para casa. Inicialmente, pôs-se a hipótese de disparo acidental, mas a acusação considera que o arguido agiu de forma deliberada, livre e consciente, sabendo que era uma conduta proibida e punida penalmente.

Está, por isso, acusado de três crimes: homicídio qualificado, homicídio na forma tentada e crime contra a preservação da fauna e das espécies cinegéticas.