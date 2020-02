PSP interrogou sete jovens envolvidos no vídeo em que um homem inala fumo de tubo de escape

O vídeo foi gravado na segunda feira, 17 de fevereiro, na zona da Grande Lisboa. Um jovem negro parece forçado a inalar fumo do tubo de escape de um automóvel, enquanto várias pessoas filmam o episódio. O facto de ser um homem negro, a quem se ouve chamar de Marega, fez com que as imagens fossem associadas a racismo.

A PSP esclarece que se tratou de uma aposta, em que foram lançados vários desafios aos jovens e este foi um deles, que o jovem acabou por realizar de livre vontade. A PSP esclarece ainda que os sete jovens envolvidos no vídeo, com idades entre os 22 e os 25 anos, são todos amigos e que o grupo é multiracial.

Já foram todos interrogados, incluindo o próprio jovem que aparece a inalar o fumo, e que nega ter sido alvo de agressões ou violência. Ainda assim, a PSP encaminhou a investigação ao Ministério Público.