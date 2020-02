O Carnaval começa este fim de semana. Em Torres Vedras, após um investimento de 800 mil euros, dão-se os últimos retoques nos carros alegóricos com figuras a satirizar políticos e desportistas, nacionais e internacionais.

Espera-se meio milhão de visitantes para ver a "Geringonça" e os Corsos do Entrudo deste ano, com 2.500 pessoas a desfilar no cortejo.