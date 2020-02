Um morto e dois feridos em despiste de automóvel em Loulé

Uma mulher de 24 anos morreu e outras duas ficaram feridas esta quinta-feira na sequência de um despiste de um automóvel, na freguesia de São Sebastião, no concelho de Loulé, informou fonte da Proteção Civil.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, as duas mulheres feridas, ambas com 23 anos, foram encaminhadas para o Centro Hospitalar Universitário do Algarve - Hospital de Faro.

Segundo o CDOS, estiveram no local 22 elementos, dos Bombeiros Municipais de Loulé, GNR e INEM, apoiados por nove viaturas.

O alerta foi dado às 22:28, de acordo com a informação disponível na página da Proteção Civil na internet.