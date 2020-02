Tinha 67 anos e sofria de uma doença neurodegenerativa.

Começou a vida políica como militante do PCP, mas acabou por sair do partido no início dos anos 90.

Em 1995, entra para a vida política como secretário-adjunto do Primeiro-Ministro do governo de António Guterres.

Passa mais tarde para ministro, primeiro com a pasta da Economia, que acumulou com a das Finanças no segundo mandato.

Era natural de Loriga, em Seia. Frequentou o curso de Engenharia Mecânica na Universidade do Porto.

