Chuva adia e cancela desfiles de Carnaval previstos para hoje na Madeira

A chuva que caiu na Madeira provocou o cancelamento e o adiamento de várias iniciativas previstas para hoje no programa de Carnaval do Governo Regional e das escolas.

Em comunicado, a Secretaria Regional do Turismo e Cultura informou hoje que os cortejos do "Carnaval das Crianças" e do "Carnaval Solidário" foram "adiados devido às condições climatéricas".

O desfile do "Carnaval das Crianças", que ia contar com a participação de 1.200 alunos de várias escolas da região pelas ruas do Funchal, foi adiado para a próxima quinta-feira.

Também o "Carnaval Solidário", organizado pela Associação de Desenvolvimento Comunitário do Funchal -- Garouta do Calhau e que teria 700 participantes de várias instituições, nomeadamente centros de dias, foi reprogramado para o mesmo dia da próxima semana.

Esta iniciativa é composta por um desfile na placa central da Avenida Arriaga, no Funchal, e por um espetáculo de abertura no Jardim Municipal.

Perante a previsão da melhoria das condições meteorológicas na região, o tempo não deverá afetar o grande cortejo alegórico de sábado à noite, no âmbito do qual vão desfilar na marginal da cidade do Funchal 1.900 foliões, distribuídos por 13 grupos.

Este é o ponto alto do cartaz do Governo Regional, que representa um investimento na ordem dos 480 mil euros.

Algumas escolas que costumam realizar desfiles, em diferentes localidades, tiveram de cancelar essas iniciativas, ficando muitos alunos nos respetivos estabelecimentos, sem a possibilidade de mostrar os seus disfarces nas ruas.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou o arquipélago da Madeira e o Porto Santo sob aviso amarelo devido às previsões de aguaceiros e trovoadas até às 03:00 de sábado.

O movimento no Aeroporto da Madeira chegou a estar cerca de uma hora condicionado, mas já voltou à normalidade.