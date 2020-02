Circulação condicionada na Segunda Circular após acidente que causou três mortos

Três pessoas morreram num acidente esta madrugada, na Segunda Circular, em Lisboa. O alerta foi dado pouco antes da 1h00. O acidente aconteceu na zona do Campo Grande, no sentido Aeroporto-Benfica. O carro onde seguiam as vítimas despistou-se e embateu num poste de iluminação que caiu para o sentido contrário. O trânsito esteve cortado nos dois sentidos, mas a circulação já foi, entretanto, restabelecida, ainda que com alguns condicionamentos.