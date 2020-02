Comerciantes revoltados com obras que não acabam na Avenida Fernão de Magalhães, no Porto

Os comerciantes da Avenida Fernão de Magalhães estão revoltados com o impacto nas obras no negócio. Queixam-se dos prejuízos e da falta de condições de segurança no acesso às lojas.

A Câmara do Porto reconhece que a empreitada está atrasada e que só ficará pronta no final do ano.