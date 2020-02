Estudo revela que 58% dos jovens já foi vítima de violência no namoro

Assinala-se, amanhã, o Dia Europeu da Vítima de Crime e, para antecipar a data, falamos de um tipo específico de crime: a violência no namoro. A violência no namoro integra-se no quadro legal do crime de violência doméstica, no artigo 152º do Código Penal. Um estudo recente, promovido pela União de Mulheres Alternativa e Resposta (UMAR), revela que 58% dos jovens já foram vítimas de violência no namoro, e que 67% considera isso normal. Joana Menezes, da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), esteve na Edição da Manhã para nos falar destes números.