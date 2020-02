Lidl alerta para sorteio fraudulento

O Lidl Portugal alertou esta sexta-feira para um falso sorteio divulgado, por mensagem, em nome da empresa, garantindo que está a "fazer todos os esforços" para eliminar o 'site' fraudulento, no qual é solicitada a introdução de dados pessoais.

"Na sequência do falso sorteio, divulgado ontem [quinta-feira] em nome do Lidl Portugal, via SMS e outros serviços de mensagens, o Lidl informa que está a fazer todos os esforços para eliminar o 'website' fraudulento", indicou hoje a empresa, em resposta à agência Lusa.