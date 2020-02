Ministro da Economia salienta "militância política destacada" de Pina Moura

O ministro de Estado, da Economia e Transição Digital, Pedro Siza Vieira, salientou a "militância política destacada" do antigo ministro Pina Moura, que morreu na quinta-feira, em Lisboa, e expressou sentidas condolências à família.

Numa nota enviada à comunicação social, Pedro Siza Viera refere que "Pina Moura teve militância política destacada, antes e depois do 25 de abril, e entre outras funções públicas que exerceu, foi ministro da Economia em dois governos constitucionais, quando era primeiro-ministro António Guterres".

"À família enlutada apresento sentidas condolências", escreve Pedro Siza Vieira.

O ex-ministro da Economia e das Finanças Joaquim Pina Moura morreu hoje em casa, em Lisboa, aos 67 anos, devido a doença neurodegenerativa, disse à agência Lusa o filho, o fotojornalista João Pina.

Natural de Loriga, Seia (distrito da Guarda), Pina Moura frequentou o curso de Engenharia Mecânica na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e foi dirigente da Associação de Estudantes entre 1972 e 1974. Licenciado em Economia, obteve uma pós-graduação em Economia Monetária e Financeira pelo Instituto Superior de Economia e Gestão, onde foi assistente. Foi membro do Partido Comunista Português entre 1972 e 1991, tendo aderido ao Partido Socialista em setembro de 1995.

Joaquim Pina Moura exerceu o cargo de secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro António Guterres até 1997, ano em foi nomeado ministro da Economia do XIII Governo Constitucional. Em 1999, foi nomeado ministro das Finanças e da Economia do XIV Governo Constitucional, também liderado por António Guterres.

Pina Moura foi ainda administrador da Galp e presidente da Iberdrola Portugal.

