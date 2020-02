"Nada muda se não mudarmos": Expresso/EDP arrancam com 100 dias do Vida Sustentável

Foi hoje lançado o projeto "Vida Sustentável", uma iniciativa do Expresso e da EDP, que conta também com a participação da SIC Notícias. O objetivo é dar dicas e conselhos de como podemos ser mais sustentáveis.

Para isso, serão publicados vários conteúdos no semanário e no site do Expresso durante 100 dias. Vão ainda ser oferecidos dois mapas com as principais ciclovias, rotas de caminhada e corrida no país, um a 22 de fevereiro e outro a 29 do mesmo mês. No dia 21 de março, é oferecido o Guia para uma Vida Sustentável, com 100 sugestões para reduzir a pegada ambiental em casa, no trabalho e na rua. Na SIC Notícias, durante 13 sábados consecutivos, haverá lugar a eventos/debates e ações a nível nacional para concretizar o mote "Nada muda se não mudarmos".

Também o edifício do Grupo Impresa está envolvido nesta iniciativa e vai dar o exemplo. Vai passar a ser alimentado, em parte, por fontes renováveis, serão instalados postes de abastecimento para carros elétricos, entre outras ações.