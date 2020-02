Jerónimo de Sousa criticou os partidos que procuram sacudir responsabilidades governativas e os que se abstêm de fazer reformas, penalizando quem trabalhou ao longo da vida e está numa situação de vulnerabilidade.

Num encontro com reformados, em Matosinhos, o secretário-geral do PCP apontou o dedo à extrema-direita que pretende privatizar as funções sociais do Estado.

