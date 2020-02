Surfista italiano resgatado na praia da Consolação, em Peniche

Um surfista italiano com cerca de 30 anos foi resgatado na quinta-feira na praia da Consolação, em Peniche, pela embarcação da Estação Salva-vidas de Peniche.

O alerta foi dado cerca das 15h30 para um surfista em dificuldades e dez minutos depois o resgate estava terminado. O homem foi transportado de ambulância para o hospital com ferimentos ligeiros.

Na operação de socorro estiveram envolvidos uma embarcação semirrígida da Estação Salva-vidas de Peniche, com três tripulantes a bordo, uma viatura da Polícia Marítima, com dois agentes, e uma ambulância Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche, com a respetiva tripulação.

A informação foi divulgada esta sexta-feira pela Autoridade Marítima Nacional.