Deputados do PSD não podem falar com jornalistas sem autorização

A partir de agora, os contactos entre deputados do PSD e os jornalistas têm de passar pela assessoria de imprensa do partido.

O objetivo é tornar a comunicação mais eficaz e mais coerente, ou seja, Rui Rio quer garantir que não volta a ter de lidar com casos em que a mensagem que a bancada passa através dos microfones dos jornalistas não muda em função do protagonista nem diverge do que defende o líder do partido.

E, para isso, a ordem é não falar com jornalistas sem autorização da assessoria de imprensa que, a partir de agora, passa a ser gerida por uma única equipa responsável pela divulgação de todos os conteúdos, venham eles da São caetano à Lapa ou de São Bento.

As novas regras, comunicadas aos sociais-democratas numa circular enviada na sexta-feira à tarde, divulgada pela revista Visão e confirmada pela SIC, causaram imediato desconforto.

Rio chama-lhe reestruturação. Os deputados, contactados pela SIC, chamam-lhe "Lei da Rolha".

Dizem que é inédito e inaceitável.

Não o dizem de viva voz, ou frente às câmaras para não piorar o clima que se vive na bancada parlamentar.

Ainda que tivessem essa intenção, a partir de agora teriam sempre de ter luz verde da assessoria.