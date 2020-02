Máscaras quase prontas para travessuras de Entrudo em Lazarim

Em Lazarim, abrem-se as portas a um dos Entrudos mais tradicionais de Portugal.

Em destaque estão as máscaras esculpidas em madeira.

Uma arte que os artesãos da vila de Lamego têm passado a arte de geração em geração.

Na terra ainda há cerca de 20 artesãos que esculpem os trabalhos em madeira de amieiro nos tempos livres.

Nas vésperas do Entrudo, abriram as oficinas ao público para mostrar como fazem as novas máscaras, que saem à rua na terça feira de carnaval, o dia em que a vila de Lamego se enche de visitantes que procuram uma celebração genuíno, ainda à antiga.