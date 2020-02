Os portugueses gastam casa vez mais dinheiro em medicamentos. Entre janeiro e novembro do ano passado, pagaram quase 670 milhões de euros na farmácia, o que equivale a mais 2,8% do que no mesmo período de 2018.

O Serviço Nacional de Saúde também aumentou a despesa em medicação, gastando perto de 2.428 milhões de euros, metade nos hospitais, o restante na comparticipação aos utentes.