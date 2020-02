Conselho de Ministros vai aprovar medidas para a valorização do interior

O Conselho de Ministros vai aprovar na quinta-feira, em Bragança, medidas para a valorização do interior, entre elas incentivos à criação de emprego.

O primeiro-ministro esteve esta quarta-feira em vários pontos do distrito, sempre acompanhado por vários ministros, no arranque da iniciativa "Governo Mais Próximo", que a partir de agora vai repetir-se todos os meses em diferentes pontos do país.