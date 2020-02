Fraude no IVA de carros importados lesou o Estado em cinco milhões de euros

Entre os detidos em Portugal estão dois funcionários do Instituto da Mobilidade e dos Transportes e outros dois da Alfandega do Porto. Foram ainda detidos mais quatro suspeitos na Alemanha e no Reino Unido.

O esquema investigado pela GNR e pela Autoridade Tributária permitiu aos suspeitos escapar ao pagamento de IVA recorrendo a empresas de fachada e a faturas falsas.