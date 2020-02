"O aeroporto é uma infraestrutura necessária para o país"

A distrital socialista de Setúbal critica o parecer negativo de Câmaras lideradas pelo PCP, que podem impedir a construção do novo Aeroporto do Montijo. O novo aeroporto só avança se a Autoridade Nacional da Aviação Civil reunir o parecer favorável de todos os municípios envolvidos. Frederico Costa Rosa, Presidente da Câmara do Barreiro, esteve na Edição da Manhã.