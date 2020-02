Redução das portagens no interior do país a partir de julho

A partir de julho as portagens de sete autoestradas do interior vão baixar. Dependendo do número de viagens, o desconto vai aumentando, revela hoje o Jornal de Notícias.

Em declarações à Rádio Renascença Ana Abrunhosa refere que o objetivo é que o preço das portagens vá diminuindo ao longo do tempo.

A decisão vai ser aprovada no Conselho de Ministros desta quinta-feira, a decorrer em Bragança.