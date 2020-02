Vitalino Canas: "Não serei porta-voz de ninguém, se for eleito para o Tribunal Constitucional"

Vitalino Canas diz que não fala com José Sócrates há vários anos e defende que não vai ser o porta-voz de ninguém, se for eleito como juíz do Tribunal Constitucional. As declarações foram feitas esta quarta-feira numa audição no Parlamento, onde o antigo deputado socialista foi ouvido pelos deputados sobre as novas escolhas para o Palácio Ratton.