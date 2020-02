Vitalino Canas diz que reúne todas as condições para o cargo de juiz no Constitucional

O antigo secretário de Estado Vitalino Canas garante que reúne todas as condições para exercer com isenção o cargo de juiz no Tribunal Constitucional.

O candidato, que foi indicado pelo PS, foi ouvido no Parlamento onde esclareceu que não tem qualquer relação com o processo da Operação Marquês.