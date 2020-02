Rio reafirma indisponibilidade do PSD para alterar lei que permite viabilizar novo aeroporto

Rui Rio reafirma que o PSD não está disponível para viabilizar uma alteração à lei que permite que as autarquias vetem o avanço do aeroporto do Montijo.

O Presidente do PSD diz que Governo tem de negociar com as câmaras municipais.

