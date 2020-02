Fim de semana de chuva com a passagem da depressão Jorge

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê o regresso do mau tempo este fim de semana associado à passagem da depressão Jorge por Portugal continental.

Numa nota divulgada no site, o IPMA alerta para períodos de chuva este sábado no Norte e Centro do país, por vezes forte nas zonas do Minho e Douro Litoral. O mau tempo estender-se-á também à região Sul, com aguaceiros fracos e pouco frequentes.

A depressão Jorge traz ainda vento forte no litoral Norte e Centro, com rajadas até aos 90 km/h. É esperado que enfraqueça ao final do dia.

O IPMA alerta ainda para a redução da temperatura máxima, especialmente no interior, onde não ultrapassará os 12 graus. No litoral e região Sul os termómetros vão variar entre os 15 e 19 graus.

Na nota divulgada no site, informa-se ainda que o “sistema frontal associado à depressão Jorge deverá atravessar Portugal continental com atividade moderada na região Norte, e enfraquecendo gradualmente enquanto se desloca para sul”.