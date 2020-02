Leixões condenado no processo Jogo Duplo

O Leixões foi esta sexta-feira proibido de jogar nas duas principais ligas de futebol no âmbito do processo Jogo Duplo, relacionado com viciação de resultados desportivos. A Justiça condenou ainda cinco dos 27 arguidos a penas de prisão efetivas.

Veja também: