Parlamento aprova recomendações pela requalificação "urgente" da EN-225

Cinco projetos de resolução que recomendam ao Governo a requalificação urgente da Estrada Nacional 225, que liga os concelhos de Castro Daire (Viseu) a Arouca (Aveiro), foram esta sexta-feira aprovados na Assembleia da República.

Os projetos de resolução apresentados foram aprovados por unanimidade no parlamento, exceto o texto do CDS-PP que foi aprovado com a abstenção do PS.

Os diplomas foram apresentados na sequência de uma petição "Pela requalificação urgente da estrada nacional 225", que tem o presidente da Câmara de Castro Daire, o social-democrata Paulo Almeida, como primeiro subscritor.

O projeto de resolução do PSD refere "o degradado estado do pavimento, as ravinas e as constantes quedas de barreiras na via de circulação, e a sua sinuosidade colocam permanentemente em causa a segurança dos seus utilizadores" apesar "das promessas de intervenção por parte do Estado e dos contínuos e elucidativos relatórios por parte dos bombeiros".

Já os bloquistas argumentam que a EN-225 tem um "papel fundamental para a mobilidade das pessoas bem como para o desenvolvimento económico da região" e relembra que a mobilidade é "um ponto fulcral para combater os problemas da interioridade".

Na sua recomendação ao Governo, o PCP sublinha que "com o continuado e criminoso encerramento dos serviços públicos de proximidade" a EN-225 revela-se da maior importância para que as populações destas localidades possam aceder a serviços como escolas, postos de CTT ou cuidados de saúde primários.

O CDS-PP, para além de recomendar ao Governo que avance com a requalificação desta estrada nacional, pede que "as obras de reabilitação contemplem dimensão suficiente para o cruzamento de dois carros e que tenham em consideração a necessidade de mitigar os riscos associados à geada na estrada".

O partido ecologista "Os Verdes" mostra-se preocupado com as dificuldades a nível local e municipal, acrescentando que "a beleza do vale do Paiva tem atraído inúmeras pessoas, que procuram esta região para usufruir da sua qualidade ambiental e paisagem" e por isso a EN 225 "é indispensável para o desenvolvimento e atração turística".