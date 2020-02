Parlamento vota nomes para o Tribunal Constitucional

A Assembleia da República vota esta sexta-feira os nomes do ex-secretário de Estado Vitalino Canas e do juiz António Clemente Lima para as duas vagas em aberto no Tribunal Constitucional.

Os dois nomes foram indicados pelo PS para sucederem a Claúdio Monteiro e Clara Sottomayor.

Para serem eleitos, terão de obter dois terços dos votos.

O Parlamento vai ainda votar o nome de António Correia de Campos para o segundo mandato como presidente do Conselho Económico e Social e eleger uma lista de sete vogais e três suplentes para o Conselho Superior de Magistratura.

A votação é secreta.

