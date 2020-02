No encerramento do Encontro Nacional de Saúde do Bloco de Esquerda, Catarina Martins defendeu que o cenário provocado pelo novo coronavírus é a prova de que é fundamental um Serviço Nacional de Saúde forte.

A coordenadora do Bloco alertou também para a urgência em regulamentar a Lei de Bases da Saúde.

