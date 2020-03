Atenção ao tempo: seis distritos a aviso laranja e cinco a amarelo

Seis distritos de Portugal continental estão hoje, a partir das 21:00, sob aviso laranja devido à previsão de chuva, vento e agitação marítima fortes, revelou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Viseu, Porto, Guarda, Castelo Branco, Aveiro e Coimbra estão sob aviso laranja entre as 18:00 de hoje e as 03:00 de terça-feira devido à previsão de ondas com cinco a seis metros de altura, que podem chegar aos nove ou 10 metros, com rajadas até 85 km/h, em especial no litoral.

O IPMA colocou também sob aviso amarelo os distritos de Lisboa, Vila Real, Viana do Castelo, Braga e Leiria devido à previsão de agitação marítima forte, com ondas de quatro e cinco metros até às 03:00 de terça-feira.

O aviso laranja é o segundo de uma escala de quatro e indica situação meteorológica de risco moderado a elevado.

O aviso amarelo, o terceiro da escala, revela situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.