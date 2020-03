Pôr a mão na massa em Favaios

Favaios é uma vila duriense conhecida pelo vinho moscatel e pelo pão.

Ingredientes que já deram origem a um museu, que é apenas o ponto de partida para uma visita maior.

As 8 padarias da terra e a adega cooperativa são cada vez mais uma extensão do núcleo museológico, onde os turistas ficam a conhecer melhor os sabores da tradição.

Manuela Fernandes é uma das padeiras escolhida para dar continuidade ao trabalho do museu da vila.

Começou com 7 anos e, com a filha, perpetua a tradição de cozer o pão no forno de lenha.

Sempre que alguém quer ver como se fazem os trigos de 4 cantos, é na padaria da família que metem as mãos na massa.

Numa terra em que os motores da economia são o pão e o vinho, também a adega de Favaios é uma extensão do núcleo museológico.

No caso da cooperativa, a aposta no enoturismo é cada vez mais forte.

Uma oportunidade para os turistas verem ao vivo como é feito o famoso moscatel.

E nesta receita em que se junta o pão e o vinho, a vila vinhateira apresenta-se como um museu vivo, que tem visto o número de turistas a crescer de ano para ano.