Os juízes do Tribunal da Relação de Lisboa vão pedir ao presidente do tribunal para se demitir, caso não seja afastado do cargo pelo Conselho Superior da Magistratura.

As pressões para que Orlando Nascimento saia do lugar são cada vez maiores.

Suspeito de viciação no sorteio de processos está para os juízes a colocar em causa a imagem do tribunal.