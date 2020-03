O Presidente da República foi o primeiro convidado do programa "Isto é Gozar com Quem Traballha". No novo programa de Ricardo Araújo Pereira, que estreou este domingo na SIC, realçou que quer responsabilidades apuradas no caso de Tancos.

Defendeu ainda que a possível candidatura de Ana Gomes à Presidência é positivo para as eleições.

Marcelo Rebelo de Sousa falou ainda sobre as características dos principais líderes políticos portugueses.