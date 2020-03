Em Portugal são descobertos todos os anos 400 a 600 novos casos de mieloma múltiplo.

Março é o mês da consciencialização para este problema.

Este ano, a Associação Portuguesa Contra a Leucemia está a promover uma campanha que visa alertar a população para a importância do diagnóstico precoce e o tratamento de manutenção com comodidade do Mieloma Múltiplo.

Manuel Abecassis, é diretor do departamento de Hematologia do IPO de Lisboa e nosso convidado esta manhã.