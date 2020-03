Programa de Ricardo Araújo Pereira com resultado histórico

Estreou no domingo o novo programa de Ricardo Araújo Pereira, na SIC. "Isto É Gozar Com Quem Trabalha" vai ser uma análise atenta à atualidade, com muito humor à mistura.

Todos os domingos, depois do Jornal da Noite, com convidados especiais e de diversas áreas.