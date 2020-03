Queda de andaime no Porto devido ao mau tempo não causou vítimas

A queda de um andaime por causa ao mau tempo no Porto obrigou esta manhã ao corte do trânsito na zona do Campo Lindo, na Rua de Luz Soriano. O incidente causou danos elevados, mas não provocou vítimas, como explica o repórter Miguel Torrão, que fez um ponto de situação às 10h00.