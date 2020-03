PSP identifica participantes em videoclip de rapper francês gravado no Porto

A Direção Nacional da PSP identificou "participantes em vídeo que incita à violência", referindo-se a um videoclip do rapper francês Sofiane, gravado em bairros do Porto, anunciou esta terça-feira aquela força.

"Foram efetuadas diligências tendentes à identificação dos participantes no referido vídeo, por estarem em causa factos suscetíveis de enquadramento criminal, nomeadamente devido à exibição de armas de fogo e ao incitamento à violência", explica, em comunicado enviado esta terça-feira às redações.

Na nota, esta força de segurança referiu ter conseguido identificar os participantes "através do conhecimento que tem da área geográfica em causa", tendo o resultado das diligências sido comunicado ao Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Porto.

A PSP salientou que irá manter-se "atenta", desenvolvendo as medidas necessárias para garantir a tranquilidade e a segurança.

Além disso, apela a todos os cidadãos para o cumprimento da lei e das normas essenciais à manutenção da paz social.

O rapper gravou o videoclip "Des Malades" (Os doentes) em bairros do Porto, onde aparece vestido com uma camisola do FC Porto.

No vídeo aparecem dezenas de pessoas, algumas também vestidas com camisolas do FC Porto, e na posse de armas, droga e dinheiro. Também se veem cães de raça pitbulls.

Sofiane, também conhecido por Fianso, é francês de origem argelina, tendo nascido nos arredores de Paris, em França.

O rapper já gravou videoclips no Kosovo, Albânia e Países Baixos.