O guia do Expresso, que inclui os melhores restaurantes e hotéis do país, escolheu Rui Paula como chef do ano. O portuense, já com duas estrelas Michelin, recebeu o garfo de platina pela cozinha que dirige no restaurante Casa de Chá da Boa Nova, em Leça da Palmeira.

O guia fica disponível ao público já este fim de semana.

O Boa Cama Boa Mesa tem também novo site e vai passar a ter espaço semanal no Jornal da Noite ao sábado.